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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 15:36

  lara_08 написав:
  lel написав:Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.

Одинаковые акции во всех Сильпо, цены тоже одинаковые. Дороже цены в Ле Сильпо


Ошибаетесь. Цены в Сильпо разные на некоторые позиции даже в пределах одного города, видимо это зависит от партии товара. это легко проверяется через их приложение. Например томатный сок Jaffa в Сильпо возле моего дома 53 грн, в Республике на окружной 49 грн.
antey718
 
Повідомлень: 791
З нами з: 03.08.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:13

Re: Банк Власний Рахунок

Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?
duckling_03
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:14

  duckling_03 написав:Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?

Вряд ли они отличаются от лимитов, установленных НБУ. 12 тыс. в неделю или что-то около того.
Кащей
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Повідомлень: 1521
З нами з: 30.08.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:25

duckling_03 Тап на картку - Ліміти та безпека - Присутні 4 ліміти, один з яких про зняття готівки.
Majesty
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.11.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:25

  duckling_03 написав:Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?

12500 на тиждень
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:27

Re: Банк Власний Рахунок

вже у тижні ні розплатитись сертифікатами, ні обміняти на нормальні не вдається. Сьогодні нарешті в сільпо був звязок з сервером, але попалась касир яка придумує свої правила користування сертифікатами...
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:44

  Sain_повернувся написав:вже у тижні ні розплатитись сертифікатами, ні обміняти на нормальні не вдається. Сьогодні нарешті в сільпо був звязок з сервером, але попалась касир яка придумує свої правила користування сертифікатами...

вже багато разів бачив, що касири не вміють/не хотять щоб ви використали сертифікати. Два касири - у однієї завжди проходить, а в іншої - ні.
Користуйтесь касою самообслуговування, там проходить завжди ))
Sergion
 
Повідомлень: 616
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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