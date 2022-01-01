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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 15:36
lara_08 написав: lel написав:
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
Одинаковые акции во всех Сильпо, цены тоже одинаковые. Дороже цены в Ле Сильпо
Ошибаетесь. Цены в Сильпо разные на некоторые позиции даже в пределах одного города, видимо это зависит от партии товара. это легко проверяется через их приложение. Например томатный сок Jaffa в Сильпо возле моего дома 53 грн, в Республике на окружной 49 грн.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:13
Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?
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duckling_03
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:14
duckling_03 написав:
Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?
Вряд ли они отличаются от лимитов, установленных НБУ. 12 тыс. в неделю или что-то около того.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:25
duckling_03 Тап на картку - Ліміти та безпека - Присутні 4 ліміти, один з яких про зняття готівки.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:25
duckling_03 написав:
Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?
12500 на тиждень
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:27
вже у тижні ні розплатитись сертифікатами, ні обміняти на нормальні не вдається. Сьогодні нарешті в сільпо був звязок з сервером, але попалась касир яка придумує свої правила користування сертифікатами...
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:44
Sain_повернувся написав:
вже у тижні ні розплатитись сертифікатами, ні обміняти на нормальні не вдається. Сьогодні нарешті в сільпо був звязок з сервером, але попалась касир яка придумує свої правила користування сертифікатами...
вже багато разів бачив, що касири не вміють/не хотять щоб ви використали сертифікати. Два касири - у однієї завжди проходить, а в іншої - ні.
Користуйтесь касою самообслуговування, там проходить завжди ))
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Sergion
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Додано: Пон 12 гру, 2022 18:37
Sergion написав:
Користуйтесь касою самообслуговування, там проходить завжди ))
Гарна порада тільки вона не враховує той факт, що не в усіх Сільпо є каси самообслуговування
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Додано: Пон 12 гру, 2022 19:16
Sergion написав:
Два касири - у однієї завжди проходить, а в іншої - ні.
Вже два рази просив перезавантажити касу. Це 1 хв. і все з сертіфами проходить на ура.
Сьогодні ще і вдалося перевірити, що "база" сертіфів працює і при роботі магаза від генератора
Тому я буду ходити у Сільпо як вимикатимуть світло
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