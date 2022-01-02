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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:16

  Sain_повернувся написав:
  Amethyst написав:
  Sergion написав:Два касири - у однієї завжди проходить, а в іншої - ні.
Вже два рази просив перезавантажити касу. Це 1 хв. і все з сертіфами проходить на ура.
Сьогодні ще і вдалося перевірити, що "база" сертіфів працює і при роботі магаза від генератора :idea: Тому я буду ходити у Сільпо як вимикатимуть світло :)

в моєму місті радикально протилежна ситуація( За 3 тижні лише 1 раз зміг використати сертифікат. Коли каса працює від генератора, то не сертифікати, не безготівкові платежі не йдуть... Лише кеш
Ну у нас спочатку теж тільки світло було, але за 3..4 дні запустили і картки, а потім вже і базу сертифів (Київ, Троя)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:29

Re: Банк Власний Рахунок

Нарешті зміг купити собі пластикову карту в Сільпо в Мукачево
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:51

  Dmytro Ivanenko написав:Нарешті зміг купити собі пластикову карту в Сільпо в Мукачево

В Чернівцях теж вже є, вчора купляла.
felix606
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:27

Вчера пришла смс с Lookupcode (уже второй раз за время пользование картой) - мошенники пытаются подобрать CVC? Так карта виртуальная, пластик я не получал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:44

  lloydbanksua написав:Вчера пришла смс с Lookupcode (уже второй раз за время пользование картой) - мошенники пытаются подобрать CVC? Так карта виртуальная, пластик я не получал.

ооо, прикол.Месяц назад десять раз тоже лукап код приходил в течении часа.Перевыпустил карту.Гдето у них слив информации по картам получается.Карту нигде не светил.От кого лукап код приходит отвечать отказались.
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