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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 21:14

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Хто потрапляв на відсотки у БВР, підкажіть з чого вони нараховуються?
Та чи були кейси, коли банк списував відсотки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:19

Ще прикол,намагаюсь поповнити картку на касі в сільпо, відмова-перевищений ліміт,який ліміт і я він міг бути перевищений,якщо я в цей день ніяких операцій не робив-касир не знає.Гаразд дзвоню на гарячу лінію,відповідь мяко кажучи здивувала, ПЕРЕВИЩЕНИЙ ЛІМІТ НА ПОПОВНЕННЯ В ЦЬОМУ МАГАЗИНІ, як це розуміти не знаю,щось нове :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:22

  _PORT_UA написав:Вітаю. З Прийдешнім Новим роком.
Шановні, а що вже немає пільгового періоду в цьому місяці? Начебто було зазначено, що потрібно внести кошти до 23-00 31.12. А зараз пише зовсім інше. Це вже я встряв у відсотки?

Така ж проблема.
Звернулась на гарячу лінію, поки на розгляді. Зверніться і ви, думаю, якось вирішать це питання
duckling_03
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:40

  гуляйполе написав:Ще прикол,намагаюсь поповнити картку на касі в сільпо, відмова-перевищений ліміт,який ліміт і я він міг бути перевищений,якщо я в цей день ніяких операцій не робив-касир не знає.Гаразд дзвоню на гарячу лінію,відповідь мяко кажучи здивувала, ПЕРЕВИЩЕНИЙ ЛІМІТ НА ПОПОВНЕННЯ В ЦЬОМУ МАГАЗИНІ, як це розуміти не знаю,щось нове :shock:

Последний раз, когда пытался пополнить карту на кассе - тоже писало о лимите. Хотя сумма до 5000 грн.(больше нельзя).
lloydbanksua
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