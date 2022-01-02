Вітаю. Хто потрапляв на відсотки у БВР, підкажіть з чого вони нараховуються?
Та чи були кейси, коли банк списував відсотки?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:14
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю. Хто потрапляв на відсотки у БВР, підкажіть з чого вони нараховуються?
Та чи були кейси, коли банк списував відсотки?
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:19
Ще прикол,намагаюсь поповнити картку на касі в сільпо, відмова-перевищений ліміт,який ліміт і я він міг бути перевищений,якщо я в цей день ніяких операцій не робив-касир не знає.Гаразд дзвоню на гарячу лінію,відповідь мяко кажучи здивувала, ПЕРЕВИЩЕНИЙ ЛІМІТ НА ПОПОВНЕННЯ В ЦЬОМУ МАГАЗИНІ, як це розуміти не знаю,щось нове
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:22
Така ж проблема.
Звернулась на гарячу лінію, поки на розгляді. Зверніться і ви, думаю, якось вирішать це питання
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:40
Последний раз, когда пытался пополнить карту на кассе - тоже писало о лимите. Хотя сумма до 5000 грн.(больше нельзя).
Додано: Сер 04 січ, 2023 15:20
Я перепрошую що втручаюсь, але особисто в мене відклалось у пам'яті що бвр кілька разів напередодні нового року присилав повідомлення у якому було написано що платіж треба внести до 14 години 31 грудня. Зазвичай просили до 23 години а тут видно через закінчення року чомусь переграли. Я сам загасив борг о 9 ранку, а видно тих хто звик гаситися пАпізже бобер вирішив трохи постригти
Додано: Сер 04 січ, 2023 19:25
duckling_03 , а ви випадково не зберегли скриншот , де зазначено про 31.12 до 23-00?
Також звернувся до служби підтримки,сказали про вирішення на протязі 2 робочих днів.
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