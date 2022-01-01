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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53

Re: Банк Власний Рахунок

Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Investor_K
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Повідомлень: 8267
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:51

Re: Банк Власний Рахунок

Ні.
посетитель
 
Повідомлень: 578
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54

Re: Банк Власний Рахунок

Знать, лузери. На цих депо можна заооюляти і людям, і банкам
Investor_K
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Повідомлень: 8267
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:35

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Руколою забирати будете?
klug
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 18.08.14
Подякував: 329 раз.
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