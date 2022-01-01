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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:51
Ні.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54
Знать, лузери. На цих депо можна заооюляти і людям, і банкам
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:35
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Руколою забирати будете?
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klug
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