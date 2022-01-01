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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:51
Ні.
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посетитель
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54
Знать, лузери. На цих депо можна заооюляти і людям, і банкам
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:35
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Руколою забирати будете?
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klug
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3
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:01
klug написав: Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Руколою забирати будете?
сертификатами же
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cohan
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:56
cohan написав: klug написав: Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Руколою забирати будете?
сертификатами же
Звідки у Бобра валютні сертифікати?
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klug
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3
Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:09
Нарешті наповнили віджет з курсами валют. Радує око долар по 37.4, в той час як у приваті 37.45
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felix606
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:04
felix606 написав:
Нарешті наповнили віджет з курсами валют. Радує око долар по 37.4, в той час як у приваті 37.45
В смысле? Он там наполнен уже полгода или сколько там?..
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Vorlon
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