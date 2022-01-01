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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53

Re: Банк Власний Рахунок

Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Investor_K
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Повідомлень: 8296
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:51

Re: Банк Власний Рахунок

Ні.
посетитель
 
Повідомлень: 580
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:54

Re: Банк Власний Рахунок

Знать, лузери. На цих депо можна заооюляти і людям, і банкам
Investor_K
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Повідомлень: 8296
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:35

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Руколою забирати будете?
klug
 
Повідомлень: 7866
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3
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:01

  klug написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Руколою забирати будете?


сертификатами же
cohan
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Повідомлень: 4974
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:56

  cohan написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Руколою забирати будете?


сертификатами же

Звідки у Бобра валютні сертифікати?
klug
 
Повідомлень: 7866
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3
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:09

Re: Банк Власний Рахунок

Нарешті наповнили віджет з курсами валют. Радує око долар по 37.4, в той час як у приваті 37.45
felix606
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:04

  felix606 написав:Нарешті наповнили віджет з курсами валют. Радує око долар по 37.4, в той час як у приваті 37.45

В смысле? Он там наполнен уже полгода или сколько там?..
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:47

Re: Банк Власний Рахунок

  Vorlon написав:Он там наполнен уже полгода

В виджете показывает три валюты, но если провалится в него, будет список большой. Теоретично можно добавить отсутствуют валюту, посмотреть динамику по валютам. Вроде раньше такого не было.
Citizen_D
 
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