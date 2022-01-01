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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:48

1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(
ВIВ
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Повідомлень: 690
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:07

  ВIВ написав:1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(

Появилось в приложении х2, хотя с утра да, не отображалось.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1362
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:43

lloydbanksua
А у меня должно быть x3, как обещали за траты, а показывает x2 :?
Vorlon
 
Повідомлень: 10464
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
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  #<1 ... 94959697
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