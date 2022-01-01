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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:43
lloydbanksua
А у меня должно быть x3, как обещали за траты, а показывает x2
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Vorlon
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Сер 01 лют, 2023 07:02
sens
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