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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:43
lloydbanksua
А у меня должно быть x3, как обещали за траты, а показывает x2
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Vorlon
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:42
Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?
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J
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:27
как быстро отсюда СЭП на Восток прилететь может?
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emeta
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:51
emeta написав:
как быстро отсюда СЭП на Восток прилететь может?
мнгновенно, это ж внутрибанк -- у них один МФО
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Amethyst
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:30
МСС 6012 попадает в льготный период или вылет из грейся с последствиями и комиссией в 4% при покупке?
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anikola13
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