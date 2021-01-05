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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:01
STIGA написав: anikola13 написав:
МСС 6012 попадает в льготный период или вылет из грейся с последствиями и комиссией в 4% при покупке?
Да, есть 4%. Вылет из грейса это уже надо постараться - приложение показывает сумму к погашению грейса.
Краще на гарячу лінію подзвонити, щоб потім не виникло нюансів
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felix606
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21
lloydbanksua написав: ВIВ написав:
1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают
Появилось в приложении х2, хотя с утра да, не отображалось.
Вже все здається виправили)
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felix606
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14
ВIВ написав:
1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают
Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45
J написав:
Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?
Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:49
Alien написав: M-Audio написав:
А можно ли как-то здесь узнать, провелась операция по счету, или ещё в блоке? Если самому нельзя, то поддержка ответит адекватно на такой вопрос?
Так бобер же працює по схемі привата/моно/абанки - рахує суми по даті авторизації а не по дню проводки по рахунку тому тут факт проводки не має особливого сенсу
Та найкраще в підтримку звернутись, благо вони там адекватні)
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