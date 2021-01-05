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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:01

  STIGA написав:
  anikola13 написав:МСС 6012 попадает в льготный период или вылет из грейся с последствиями и комиссией в 4% при покупке?


Да, есть 4%. Вылет из грейса это уже надо постараться - приложение показывает сумму к погашению грейса.


Краще на гарячу лінію подзвонити, щоб потім не виникло нюансів
felix606
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.07.22
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(

Появилось в приложении х2, хотя с утра да, не отображалось.


Вже все здається виправили)
felix606
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14

  ВIВ написав:1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(


Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.12.22
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45

  J написав:Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?


Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:49

  Alien написав:
  M-Audio написав:А можно ли как-то здесь узнать, провелась операция по счету, или ещё в блоке? Если самому нельзя, то поддержка ответит адекватно на такой вопрос?

Так бобер же працює по схемі привата/моно/абанки - рахує суми по даті авторизації а не по дню проводки по рахунку тому тут факт проводки не має особливого сенсу


Та найкраще в підтримку звернутись, благо вони там адекватні)
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 4
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