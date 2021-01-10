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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14
ВIВ написав:
1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают
Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
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Dmytro Ivanenko
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45
J написав:
Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?
Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
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Dmytro Ivanenko
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:52
Dmytro Ivanenko написав: J написав:
Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?
Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
робити 10 операцій поповненя по 5 000 грн в Сільпо
а потім йти до айбоксу
та робити там 10 операцій поповненя по 4999 грн -
це важко назвати зручним
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J
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