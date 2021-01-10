RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14

  ВIВ написав:1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(


Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45

  J написав:Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?


Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:52

  Dmytro Ivanenko написав:
  J написав:Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?


Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.

робити 10 операцій поповненя по 5 000 грн в Сільпо
а потім йти до айбоксу
та робити там 10 операцій поповненя по 4999 грн -
це важко назвати зручним
J
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 95969798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, idealstorm, Lost і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 53, 54, 55
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
548 381540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 22:41
lamal
Правекс банк 1 ... 12, 13, 14
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
132 7346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 22:27
tarasum
А-Банк 1 ... 82, 83, 84
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
831 675132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 18:41
Кассандра

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (549)
10.02.2023 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.