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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14

  ВIВ написав:1% баллами Сильпо за оплату приложением уже не предлагают :(


Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45

  J написав:Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?


Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.
Dmytro Ivanenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:52

  Dmytro Ivanenko написав:
  J написав:Кто нибудь знает как эту *******ю карту пополнить в кассе ихнего инвалидного банка Восток ?


Мені в Сільпо дуже зручно поповнювати, приходиш на касу і поповнюєш.

робити 10 операцій поповненя по 5 000 грн в Сільпо
а потім йти до айбоксу
та робити там 10 операцій поповненя по 4999 грн -
це важко назвати зручним
J
 
Повідомлень: 5728
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:18

Re: Банк Власний Рахунок

В айбоксах при авторизації (карткою/телефоном) 50к за раз.
alibob
 
Повідомлень: 398
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 05:48

  alibob написав:В айбоксах при авторизації (карткою/телефоном) 50к за раз.

Типу, закон дозволяє 30к, але якоробка відчула себе прихватом?
klug
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 04:56

А що тут про овердрафт чути? В тарифах не знайшов. Кредитний ліміт є, одна заправка зробила "послугу" з позбавлення залишків кредитного ліміта, та ще трохи зверху.
M-Audio
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 23.03.11
Подякував: 539 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:15

Назбиратус

Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.
korzviktor20
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Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:39

Re: Банк Власний Рахунок

Це не так. Під фонд підпадають не тільки депозити.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:55

  korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.

Це послуга до вашого картрахунку
Ви у виписці по рахунку можете у шапці побачити суму на Назбиратусах.
Тобто картрахунок (2620хх) зі своїми Назбиратусами -- під Фондом.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:34

Re: Банк Власний Рахунок

Мне это все без разницы, что есть в выписке.мы с вами уже бодались по скунсу, и его теме с плюсами...есть четкие формулировки, фантазии в теме скунса.Составлена заявка, а там видно будет..зы так можно доболтаться, что программа поощрений от Сильпо, с ее балами подпадает под фонд.)баллы тоже, пока, отображаются.
korzviktor20
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