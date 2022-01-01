Можливо, збій якийсь, в мене пропонує x2 балами, якщо не працює, то краще на гарячу лінію подзвонити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:14
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:45
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:52
робити 10 операцій поповненя по 5 000 грн в Сільпо
а потім йти до айбоксу
та робити там 10 операцій поповненя по 4999 грн -
це важко назвати зручним
Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:18
Re: Банк Власний Рахунок
В айбоксах при авторизації (карткою/телефоном) 50к за раз.
Додано: Суб 11 лют, 2023 05:48
Додано: Сер 15 лют, 2023 04:56
А що тут про овердрафт чути? В тарифах не знайшов. Кредитний ліміт є, одна заправка зробила "послугу" з позбавлення залишків кредитного ліміта, та ще трохи зверху.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:15
Назбиратус
Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:39
Re: Банк Власний Рахунок
Це не так. Під фонд підпадають не тільки депозити.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:55
Це послуга до вашого картрахунку
Ви у виписці по рахунку можете у шапці побачити суму на Назбиратусах.
Тобто картрахунок (2620хх) зі своїми Назбиратусами -- під Фондом.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:34
Re: Банк Власний Рахунок
Мне это все без разницы, что есть в выписке.мы с вами уже бодались по скунсу, и его теме с плюсами...есть четкие формулировки, фантазии в теме скунса.Составлена заявка, а там видно будет..зы так можно доболтаться, что программа поощрений от Сильпо, с ее балами подпадает под фонд.)баллы тоже, пока, отображаются.
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