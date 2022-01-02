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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
korzviktor20 написав:
Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.
«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.
У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.
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