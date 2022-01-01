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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18

  korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.

«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.

У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:36

  korzviktor20 написав:зы так можно доболтаться, что программа поощрений от Сильпо, с ее балами подпадает под фонд.)

ага, или Альфы/Кредо дохсейф/скарбничка, :mrgreen:
впрочем, в Кредо это прямо счет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:06

  klug написав:
  korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.

«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.

У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.

Какой пункт договора?
korzviktor20
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