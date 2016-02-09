korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.
«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.
У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.
korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.
«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.
У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.
https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/ ... POSLUH.pdf 9.16.2. ... Під вкладом слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». ... Кошти, що знаходяться на рахунках з послугою «Збиралочка» та послугою «Назбиратус»(продукт «Банк Власний Рахунок») підпадають під визначення вкладу.
Intento написав:https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/PRAVYLA_NADANNYA_BANKIVS%CA%B9KYKH_PRODUKTIV_TA_POSLUH.pdf 9.16.2. ... Під вкладом слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». ... Кошти, що знаходяться на рахунках з послугою «Збиралочка» та послугою «Назбиратус»(продукт «Банк Власний Рахунок») підпадають під визначення вкладу.
Пункт 9.16.2 все расставляет по своим местам.Формулировки ясные и понятные.Назбиратус, согласно,этого пункта Договора подпадает под выплаты ФгВО.Немає питань.Продолжаем пользоваться БВР и назбиратусом...
Пункт 9.16.2 все расставляет по своим местам.Формулировки ясные и понятные.Назбиратус, согласно,этого пункта Договора подпадает под выплаты ФгВО.Немає питань.Продолжаем пользоваться БВР и назбиратусом...[/quote]
У меня в мобильном приложении пишет, что пользоваться Назбиратусом можна только после снятия лимита каркочки, когда нажимаю опцию "Снять лимит" пишет что лимиты снять не возможности. Получается, если у меня кредитный лимит, то Назбиратусом пользоватся нельзя!