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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18

  korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.

«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.

У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:36

  korzviktor20 написав:зы так можно доболтаться, что программа поощрений от Сильпо, с ее балами подпадает под фонд.)

ага, или Альфы/Кредо дохсейф/скарбничка, :mrgreen:
впрочем, в Кредо это прямо счет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:06

  klug написав:
  korzviktor20 написав:Нигде толком не написано что такое Назбиратус.не депозит, счет накопительный.в случае чего, возврату от Фонда не подлежит.

«Назбиратус»-послуга Банку, яка передбачає обслуговування частини залишку коштів на Поточному рахунку у гривні за тарифами, що відрізняються від тих тарифів, що застосовуються до іншої частини залишку на Поточному рахунку (надалі – «Назбиратус»). Відсоткова ставка, що нараховується щомісяця на залишок коштів, що містяться на «Назбиратусі» зазначається в Тарифах Банку.

У ДКБО все написано, але комусь цікавіше бодатись, ніж читати.

Какой пункт договора?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:46

Re: Банк Власний Рахунок

https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/ ... POSLUH.pdf
9.16.2.
...
Під вкладом слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
...
Кошти, що знаходяться на рахунках з послугою «Збиралочка» та послугою «Назбиратус»(продукт «Банк Власний Рахунок») підпадають під визначення вкладу.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 18:58

  Intento написав:https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/PRAVYLA_NADANNYA_BANKIVS%CA%B9KYKH_PRODUKTIV_TA_POSLUH.pdf
9.16.2.
...
Під вкладом слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
...
Кошти, що знаходяться на рахунках з послугою «Збиралочка» та послугою «Назбиратус»(продукт «Банк Власний Рахунок») підпадають під визначення вкладу.

Пункт 9.16.2 все расставляет по своим местам.Формулировки ясные и понятные.Назбиратус, согласно,этого пункта Договора подпадает под выплаты ФгВО.Немає питань.Продолжаем пользоваться БВР и назбиратусом...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:50

Пункт 9.16.2 все расставляет по своим местам.Формулировки ясные и понятные.Назбиратус, согласно,этого пункта Договора подпадает под выплаты ФгВО.Немає питань.Продолжаем пользоваться БВР и назбиратусом...[/quote]

У меня в мобильном приложении пишет, что пользоваться Назбиратусом можна только после снятия лимита каркочки, когда нажимаю опцию "Снять лимит" пишет что лимиты снять не возможности. Получается, если у меня кредитный лимит, то Назбиратусом пользоватся нельзя!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:24

Re: Банк Власний Рахунок

А можна якось закрити Назбиратос? Щось не бачу кнопки.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:55

  joik написав:Пункт 9.16.2 все расставляет по своим местам.Формулировки ясные и понятные.Назбиратус, согласно,этого пункта Договора подпадает под выплаты ФгВО.Немає питань.Продолжаем пользоваться БВР и назбиратусом...


У меня в мобильном приложении пишет, что пользоваться Назбиратусом можна только после снятия лимита каркочки, когда нажимаю опцию "Снять лимит" пишет что лимиты снять не возможности. Получается, если у меня кредитный лимит, то Назбиратусом пользоватся нельзя![/quote]

Краще у Підтримки за це уточнити, вони завжди все швидко вирішують.
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:44

Re: Банк Власний Рахунок

Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:11

  pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.

Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.
Кащей
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