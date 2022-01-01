RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:44

  Кащей написав:
  pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.

Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.


Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 11.06.15
Подякував: 841 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:18

Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 22.04.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 979899100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 90, 91, 92
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
915 690225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 20:55
Citizen_D
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
75 40533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 20:24
ksu
Банк Альянс 1 ... 58, 59, 60
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
592 388211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 18:33
fedas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.