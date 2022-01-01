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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 22:44
Кащей написав: pavyak написав:
Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.
Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.
Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:18
Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:53
lloydbanksua написав:
Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:59
tarasum написав: lloydbanksua написав:
Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?
Ні, немає і курс гарний, тому тут і оплачую покупки закордоном.
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lloydbanksua
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