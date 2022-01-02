pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.
Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.
Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
lloydbanksua написав:Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?
lloydbanksua написав:Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?
Ні, немає і курс гарний, тому тут і оплачую покупки закордоном.
pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.
Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.
Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
Сьогодні після обіду, в моєму Сільпо, чіпляли нові цінники -15%. Мабуть вперше. Були і цікаві пропозиції. Купив картку БВР. Заплатив сертифікатами. Пишуть, що без Дії можна активувати. Почекаю до понеділка.
lel написав:Сьогодні після обіду, в моєму Сільпо, чіпляли нові цінники -15%. Мабуть вперше. Були і цікаві пропозиції.
На що є знижка особисто мені краще дивитись тут https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне. До речі хоча на деякий товар в магазині цінники таки почепили - більшість із того що зазначено за посиланням - лишилось зі старими цінниками. Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована. Спочатку збивали з пантелику інші цінники теж з апельсинчиком - там якщо придивитись написано щось на кшталт "весняні знижки до 50 %" - це насправді інша акція а апельсинчик я так розумію намалювали спеціально щоб заплутувати людей із слабким зором. Взагалі згоден з коментарем вище - самі ціни з 15% знижкою не дуже то й вигідні - часто на полицях є аналогічний товар іншого виробника по співставній ціні без цієї акції. Так що більш схоже на замануху - значного зиску від акції не чекаю, але на список товарів зі знижками поглядую
Alien написав:, https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне.,
клацав, клацав вже голова кружиться а до кінця так і не дійшов
Alien написав:, https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне.,
клацав, клацав вже голова кружиться а до кінця так і не дійшов