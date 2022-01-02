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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:44

  Кащей написав:
  pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.

Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.


Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:18

Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:53

  lloydbanksua написав:Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?

Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:59

  tarasum написав:
  lloydbanksua написав:Делал покупку на АлиЭкспресс, товара не было в наличии, поэтому пришлось оформить возврат, 3 дня прошло. Это банк может затягивать с возвратом или всё-таки али и насколько это может затянуться?

Аліекспрес затягує,банк може блокувати суму до 3 дні. Комісії за конвертацію немає на алі?

Ні, немає і курс гарний, тому тут і оплачую покупки закордоном.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:28

Re: Банк Власний Рахунок

arkavs написав:
  Кащей написав:
  pavyak написав:Цього місяця Сільпо перейняло досвід АТБ. 15% знижки на 900 товарів зі спец. цінників з картою БВР. Максимальна сума знижки за місяць 1500 грн.

Заглянул сегодня в Сильпо - ни одного спец.ценника не увидел. Поискал на полках товары, указанные у них на сайте как -15%-ные - реальный ценник не совпал ни с заявленной исходной ценой на сайте, ни со скидочной.


Соглашусь. На все Сильпо - тоже увидел только один ценник с -15%. Реальная цена действительна была со скидкой. Другой продукт был без ценника. Проверять не стал, т.к. не было смысла. Цена со скидкой была аналогичной, а то и высшей аналогов
Сьогодні після обіду, в моєму Сільпо, чіпляли нові цінники -15%. Мабуть вперше. Були і цікаві пропозиції. Купив картку БВР. Заплатив сертифікатами. Пишуть, що без Дії можна активувати. Почекаю до понеділка.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:23

Re: Банк Власний Рахунок

  lel написав:Сьогодні після обіду, в моєму Сільпо, чіпляли нові цінники -15%. Мабуть вперше. Були і цікаві пропозиції.

На що є знижка особисто мені краще дивитись тут https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне.
До речі хоча на деякий товар в магазині цінники таки почепили - більшість із того що зазначено за посиланням - лишилось зі старими цінниками. Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована. Спочатку збивали з пантелику інші цінники теж з апельсинчиком - там якщо придивитись написано щось на кшталт "весняні знижки до 50 %" - це насправді інша акція а апельсинчик я так розумію намалювали спеціально щоб заплутувати людей із слабким зором.
Взагалі згоден з коментарем вище - самі ціни з 15% знижкою не дуже то й вигідні - часто на полицях є аналогічний товар іншого виробника по співставній ціні без цієї акції. Так що більш схоже на замануху - значного зиску від акції не чекаю, але на список товарів зі знижками поглядую ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:51

  Alien написав:, https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне.,

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J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:00

  J написав:
  Alien написав:, https://bvr.ua/silpo-15 - воно звичайно по дебільному зроблено - відкриває лише по 8 позицій - кожного разу треба тиснути кнопу "Ще товари" - але все-таки більш інформативно ніж блукати по магазину в надії знайти щось потрібне.,

клацав, клацав
вже голова кружиться
а до кінця так і не дійшов

я ж попереджав що по дебільному зроблено :twisted:
Alien
 
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