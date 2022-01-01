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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:53

хоч і -15 але все рівно дорого

для прикладу

https://shop.silpo.ua/product/maslo-sol ... -73-840582
така позиція в АТБ недавно була по 48 грн+-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:11

Ну и в Правилах есть список товаров.
Правда без цен, линков и картинок. Не знаю насколько он полон и актуален
mustbe
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Повідомлень: 6826
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:59

Re: Банк Власний Рахунок

  Alien написав:Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована.
В чеке указанные в списке товары шли с -15% скидкой от ценника, независимо от наличия ярлыка "-15%" на полке?
Кащей
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