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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:53
хоч і -15 але все рівно дорого
для прикладуhttps://shop.silpo.ua/product/maslo-sol ... -73-840582
така позиція в АТБ недавно була по 48 грн+-
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greenozon
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:11
Ну и в Правилах
есть список товаров.
Правда без цен, линков и картинок. Не знаю насколько он полон и актуален
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mustbe
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Додано: Суб 04 бер, 2023 16:59
Alien написав:
Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована.
В чеке указанные в списке товары шли с -15% скидкой от ценника, независимо от наличия ярлыка "-15%" на полке?
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Кащей
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