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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:53

хоч і -15 але все рівно дорого

для прикладу

https://shop.silpo.ua/product/maslo-sol ... -73-840582
така позиція в АТБ недавно була по 48 грн+-
greenozon
 
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Подякували: 1389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:11

Ну и в Правилах есть список товаров.
Правда без цен, линков и картинок. Не знаю насколько он полон и актуален
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:59

Re: Банк Власний Рахунок

  Alien написав:Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована.
В чеке указанные в списке товары шли с -15% скидкой от ценника, независимо от наличия ярлыка "-15%" на полке?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:46

  Кащей написав:
  Alien написав:Тестування показало, що хоча цінник і білий - знижка таки застосована.
В чеке указанные в списке товары шли с -15% скидкой от ценника, независимо от наличия ярлыка "-15%" на полке?

Там у чеку не так як у АТБ коли після кожного акційного товару окремо друкується застосована знижка. У чеку Сільпо зазначається ціна товару вже з врахуванням знижки. І сумарна загальна сума застосованої знижки друкується окремим рядком після всіх позицій. Оскільки в чеку у мене було 5 товарів зі знижками то де скільки знижки в розрізі окремих позицій побачити неможливо. Втім ідучи до Сільпо я собі на сайті визначив список із того що мені потрібно і покидав їх у корзину ніби для самовивозу без підтвердження заявки (щоб нічого не забути). Так от з білим цінником в підсумку була сметана 15% Простоквашино 350г у п/е упаковці на білому ціннику ціна значилась щось біля 32 грн. у чеку вона зазначена за 27,45. Тобто бачу що знижка спрацювала
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:03

Таки запилил табличку: Акция Сильпо -15%
Может и пригодится
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:13

Re: Банк Власний Рахунок

Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть карту БВР и есть ли у неё подводные камни?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:41

  Amid написав:Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть карту БВР и есть ли у неё подводные камни?

Для начала открыть по реферальной ссылке. По поводу пользы, лично я ей пользуюсь в Сильпо 2х/3х баллов чистыми неплохо по нынешним временам + курс хороший для покупок на зарубежных сайтах. P2p и сеп бесплатные.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:50

Re: Банк Власний Рахунок

  lloydbanksua написав:По поводу пользы, лично я ей пользуюсь в Сильпо 2х/3х баллов чистыми неплохо по нынешним временам

Може Ви просто не звертали уваги - але наразі використання картки дає не *2/*3 а лише добавку балами *1. Бо ще *1 Сільпо і так дає при використанні qr коду їх додатку. Тобто при використанні умовного ізі замість *1 балами краще отримувати *1,2% чистими грошима.
Звичайно якщо ви не робите дуже великі покупки БВР без кешбеку (при тратах від 10000 в минулому місяці бар обіцяє давати балами на *1 а *2%)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:54

Alien якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.
lloydbanksua
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