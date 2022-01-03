для прикладу
така позиція в АТБ недавно була по 48 грн+-
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Додано: Суб 04 бер, 2023 10:53
хоч і -15 але все рівно дорого
для прикладу
така позиція в АТБ недавно була по 48 грн+-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:11
Ну и в
Правда без цен, линков и картинок. Не знаю насколько он полон и актуален
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:59
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:46
Там у чеку не так як у АТБ коли після кожного акційного товару окремо друкується застосована знижка. У чеку Сільпо зазначається ціна товару вже з врахуванням знижки. І сумарна загальна сума застосованої знижки друкується окремим рядком після всіх позицій. Оскільки в чеку у мене було 5 товарів зі знижками то де скільки знижки в розрізі окремих позицій побачити неможливо. Втім ідучи до Сільпо я собі на сайті визначив список із того що мені потрібно і покидав їх у корзину ніби для самовивозу без підтвердження заявки (щоб нічого не забути). Так от з білим цінником в підсумку була сметана 15% Простоквашино 350г у п/е упаковці на білому ціннику ціна значилась щось біля 32 грн. у чеку вона зазначена за 27,45. Тобто бачу що знижка спрацювала
Додано: Суб 04 бер, 2023 20:03
Таки запилил табличку:
Может и пригодится
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:13
Re: Банк Власний Рахунок
Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть карту БВР и есть ли у неё подводные камни?
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:41
Для начала открыть по реферальной ссылке. По поводу пользы, лично я ей пользуюсь в Сильпо 2х/3х баллов чистыми неплохо по нынешним временам + курс хороший для покупок на зарубежных сайтах. P2p и сеп бесплатные.
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:50
Re: Банк Власний Рахунок
Може Ви просто не звертали уваги - але наразі використання картки дає не *2/*3 а лише добавку балами *1. Бо ще *1 Сільпо і так дає при використанні qr коду їх додатку. Тобто при використанні умовного ізі замість *1 балами краще отримувати *1,2% чистими грошима.
Звичайно якщо ви не робите дуже великі покупки БВР без кешбеку (при тратах від 10000 в минулому місяці бар обіцяє давати балами на *1 а *2%)
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:54
Alien якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.
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