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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:19

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Alien якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.

Мені цікавіше 1,5 % брудними за кредитні в ізі ніж 2% брудними за свої у піреуса. Але то справа смаку та вибору кожного

Саме так, тим паче людина вище, яка питала щодо картки БВР сама виріше, як ій краще.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:13

lloydbanksua безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.
Alien
 
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  #<1 ... 99100101102
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