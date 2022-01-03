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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:19
Alien написав: lloydbanksua написав:Alien
якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.
Мені цікавіше 1,5 % брудними за кредитні в ізі ніж 2% брудними за свої у піреуса. Але то справа смаку та вибору кожного
Саме так, тим паче людина вище, яка питала щодо картки БВР сама виріше, як ій краще.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:13
lloydbanksua безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.
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