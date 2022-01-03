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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:19
Alien написав: lloydbanksua написав:Alien
якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.
Мені цікавіше 1,5 % брудними за кредитні в ізі ніж 2% брудними за свої у піреуса. Але то справа смаку та вибору кожного
Саме так, тим паче людина вище, яка питала щодо картки БВР сама виріше, як ій краще.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:13
lloydbanksua безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:34
Alien написав:lloydbanksua
безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.
Тому я і звернув увагу на те, що "особисто я користуюсь".
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:47
А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:10
Helicopter11 написав:
А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
В приложении не показывает, поэтому скорее всего только в магазинах. Онлайн только на мелкий опт скидки (от 3-х штук, например).
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:12
Helicopter11 написав:
А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.
Востаннє редагувалось adj
в Пон 06 бер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:14
Вчора розраховувався в Сільпо, то стався якийсь баг і замість знижки в 15 відсотків отримав знижку 27.75% по акційним позиціям.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:44
adj написав: Helicopter11 написав:
А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.
А каким способом оплачивали?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:47
Helicopter11 написав: adj написав: Helicopter11 написав:
А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.
А каким способом оплачивали?
замовив на сайті, оплатив карткою БВР (там окремий пункт для оплати їх карткою)
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