RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:19

  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Alien якщо в такому сенсі розглядати, то краще використовувати Піреус 1.6% чистими + карта Сільпо 1%.

Мені цікавіше 1,5 % брудними за кредитні в ізі ніж 2% брудними за свої у піреуса. Але то справа смаку та вибору кожного

Саме так, тим паче людина вище, яка питала щодо картки БВР сама виріше, як ій краще.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:13

lloydbanksua безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.
Alien
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 12.01.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:34

  Alien написав:lloydbanksua безумовно. Я людині нічого і не рекомендував. Просто звернув вашу увагу що 2х а тим паче з 3х там у БВР не все так однозначно як ви написали.

Тому я і звернув увагу на те, що "особисто я користуюсь".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:47

А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям
Helicopter11
 
Повідомлень: 19
З нами з: 03.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:10

  Helicopter11 написав:А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям

В приложении не показывает, поэтому скорее всего только в магазинах. Онлайн только на мелкий опт скидки (от 3-х штук, например).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:12

  Helicopter11 написав:А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям

Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.
Востаннє редагувалось adj в Пон 06 бер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
adj
 
Повідомлень: 170
З нами з: 08.04.22
Подякував: 41 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:14

Вчора розраховувався в Сільпо, то стався якийсь баг і замість знижки в 15 відсотків отримав знижку 27.75% по акційним позиціям.
antey718
 
Повідомлень: 801
З нами з: 03.08.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:44

  adj написав:
  Helicopter11 написав:А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям

Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.

А каким способом оплачивали?
Helicopter11
 
Повідомлень: 19
З нами з: 03.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:47

  Helicopter11 написав:
  adj написав:
  Helicopter11 написав:А если заказывать на доставку или самовывозом то будет -15% ?
А то как-то лень лазить по магазину, да и военкомы на самокатах пристают к людям

Замовляв доставку кур'єром, -15% працює.

А каким способом оплачивали?

замовив на сайті, оплатив карткою БВР (там окремий пункт для оплати їх карткою)
adj
 
Повідомлень: 170
З нами з: 08.04.22
Подякував: 41 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 15, 16, 17
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
167 77764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 13:20
flysoulfly
ОТП БАНК 1 ... 28, 29, 30
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
295 196470
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 12:52
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 25, 26, 27
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
268 243935
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 бер, 2023 22:34
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.