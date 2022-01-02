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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:08
lincoln2 написав:
оформив віртуальну картку БВР , дали 10 к кредит ліміту..аж не чекав...якісь розмиті тарифи по ній ..підкажіть , будь ласка , чи є сенс використання VS карта Сільпо звичайна + Б5 ? якщо не брати до увагу березневу акцію ...
Если привязать карты к приложению Сильпо и платить QR-кодом, то по карте БВР будет 2% сильпошными красно-желто-зелеными "яблоками", а по Б5 - 1% "яблоками" и еще 1% обычного тасиного кэшбэка. Ну и Сильпо может подбросить еще подачки за оплату БВР-ной картой. Например, при оплате ей на общую сумму от 10тыс., "яблок" обещают насыпать уже целых 3%.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07
написати в підтримку банку
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klug
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