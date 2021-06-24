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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:08

  lincoln2 написав:оформив віртуальну картку БВР , дали 10 к кредит ліміту..аж не чекав...якісь розмиті тарифи по ній ..підкажіть , будь ласка , чи є сенс використання VS карта Сільпо звичайна + Б5 ? якщо не брати до увагу березневу акцію ...
Если привязать карты к приложению Сильпо и платить QR-кодом, то по карте БВР будет 2% сильпошными красно-желто-зелеными "яблоками", а по Б5 - 1% "яблоками" и еще 1% обычного тасиного кэшбэка. Ну и Сильпо может подбросить еще подачки за оплату БВР-ной картой. Например, при оплате ей на общую сумму от 10тыс., "яблок" обещают насыпать уже целых 3%.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:08

Re: Банк Власний Рахунок

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07

Re: Банк Власний Рахунок

написати в підтримку банку
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:04

  adj написав:написати в підтримку банку


Спасибо, не сообразила.
А в Сильпо сказали, что со старыми паспортами тоже мучаются.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:50

  Hella написав:
  adj написав:написати в підтримку банку


Спасибо, не сообразила.
А в Сильпо сказали, что со старыми паспортами тоже мучаются.

У меня паспорт-книжка, оформлял в мае прошлого года, все прошло ок, только дополнительно запросили справку ВПО.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:07

  Hella написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
а БВРкарту в отделении Востока нельзя открыть через доки их базы?

Я вообщн фигею с этой моды на регистрацию в базе мутноватых фоточек паспорта и подобного
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:15

Кстати, :mrgreen: а Банк Власний Рахунок не из тех ли, параллельно с яКоробкой занимавшихся мискодингом и отмывкой потоков черного нала? :mrgreen: - Очень похоже.
Тоже будет прильот от НБУ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:29

flysoulfly Ви десь бачили термiнали БВР для приймання чорного налу? Чи міскодінг йшов при прийманні через каси Сільпо платежів на гемблінг з використання QR коду з додатку БВР? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:34

  Alien написав: для приймання чорного налу
Чи міскодінг йшов при прийманні через каси Сільпо платежів на гемблінг з використання QR коду з додатку БВР? ;)
думаю, так! йшов.
вночі, наприклад.
Чому ні?
flysoulfly
 
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