|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:08
lincoln2 написав:
оформив віртуальну картку БВР , дали 10 к кредит ліміту..аж не чекав...якісь розмиті тарифи по ній ..підкажіть , будь ласка , чи є сенс використання VS карта Сільпо звичайна + Б5 ? якщо не брати до увагу березневу акцію ...
Если привязать карты к приложению Сильпо и платить QR-кодом, то по карте БВР будет 2% сильпошными красно-желто-зелеными "яблоками", а по Б5 - 1% "яблоками" и еще 1% обычного тасиного кэшбэка. Ну и Сильпо может подбросить еще подачки за оплату БВР-ной картой. Например, при оплате ей на общую сумму от 10тыс., "яблок" обещают насыпать уже целых 3%.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07
написати в підтримку банку
-
adj
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:04
adj написав:
написати в підтримку банку
Спасибо, не сообразила.
А в Сильпо сказали, что со старыми паспортами тоже мучаются.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:50
Hella написав: adj написав:
написати в підтримку банку
Спасибо, не сообразила.
А в Сильпо сказали, что со старыми паспортами тоже мучаются.
У меня паспорт-книжка, оформлял в мае прошлого года, все прошло ок, только дополнительно запросили справку ВПО.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:07
Hella написав:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
а БВРкарту в отделении Востока нельзя открыть через доки их базы?
Я вообщн фигею с этой моды на регистрацию в базе мутноватых фоточек паспорта и подобного
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:15
Кстати,
а Банк Власний Рахунок не из тех ли, параллельно с яКоробкой занимавшихся мискодингом и отмывкой потоков черного нала?
- Очень похоже.
Тоже будет прильот от НБУ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:29
flysoulfly
Ви десь бачили термiнали БВР для приймання чорного налу? Чи міскодінг йшов при прийманні через каси Сільпо платежів на гемблінг з використання QR коду з додатку БВР?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1540
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:34
Alien написав:
для приймання чорного налу
Чи міскодінг йшов при прийманні через каси Сільпо платежів на гемблінг з використання QR коду з додатку БВР?
думаю, так! йшов.
вночі, наприклад.
Чому ні?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 16:40
Hella написав: adj написав:
написати в підтримку банку
Спасибо, не сообразила.
А в Сильпо сказали, что со старыми паспортами тоже мучаются.
Витрачено цілий день на реєстрацію через старий паспорт. По 20-100 фотографій кожної сторінки. Кожну годину дзвонив у підтримку. Прийняли. Але здох на селфі з паспортом- то лице блікує, то паспорт чітко не видно. Підтримки в кінці кінців заблокувала. Відкрив на родича через Дію- але і тут селфі банку пройшло з 3-4 разу. Не інстаграмщик, мабуть.
Ліміт 5000 дали.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3295
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: justit
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|2746
|
|
|917
|745170
|
|
|189
|86360
|
|