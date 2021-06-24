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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 18:10
треба було попросити щоб хтось сфотографував на задню камеру яка має кращу якість.
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adj
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