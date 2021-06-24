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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:10

Re: Банк Власний Рахунок

треба було попросити щоб хтось сфотографував на задню камеру яка має кращу якість.
adj
 
Повідомлень: 183
З нами з: 08.04.22
Подякував: 43 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:00

Re: Банк Власний Рахунок

  flysoulfly написав:а БВРкарту в отделении Востока нельзя открыть через доки их базы?
Я вообщн фигею с этой моды на регистрацию в базе мутноватых фоточек паспорта и подобного

Стараются минимизировать количество людей, через которых проходят доки клиента, чтоб исключить человеческий фактор.
Bosstone
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:07

  lel написав:Ліміт 5000 дали.
4 % за використання кредіт ліміту , для пільгового періоду , це не стосується ?
lincoln2
 
Повідомлень: 787
З нами з: 05.02.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:10

  lincoln2 написав:
  lel написав:Ліміт 5000 дали.
4 % за використання кредіт ліміту , для пільгового періоду , це не стосується ?

Это не плата за пользование лимитом, а размер минимального платежа
Обратите внимание, что за квазикеш комиссия 8%
Bosstone
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 21.04.10
Подякував: 787 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:15

  Hella написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
в мене такаж проблема була / вирішилось тим що переключився на мобільний інтернет , і тільки тоді селфі почали проходити
lamal
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.03.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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