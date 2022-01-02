Hella написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
в мене такаж проблема була / вирішилось тим що переключився на мобільний інтернет , і тільки тоді селфі почали проходити
Hella написав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
в мене такаж проблема була / вирішилось тим що переключився на мобільний інтернет , і тільки тоді селфі почали проходити
Так я по телефону пыталась, скачанным приложением. Вот думаю, еще раз попробую и удалю ). Надоело...