Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 18:10
треба було попросити щоб хтось сфотографував на задню камеру яка має кращу якість.
adj
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:00
flysoulfly написав:
а БВРкарту в отделении Востока нельзя открыть через доки их базы?
Я вообщн фигею с этой моды на регистрацию в базе мутноватых фоточек паспорта и подобного
Стараются минимизировать количество людей, через которых проходят доки клиента, чтоб исключить человеческий фактор.
Bosstone
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:07
lel написав:
Ліміт 5000 дали.
4 % за використання кредіт ліміту , для пільгового періоду , це не стосується ?
lincoln2
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:10
lincoln2 написав: lel написав:
Ліміт 5000 дали.
4 % за використання кредіт ліміту , для пільгового періоду , це не стосується ?
Это не плата за пользование лимитом, а размер минимального платежа
Обратите внимание, что за квазикеш комиссия 8%
Bosstone
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Додано: Нед 12 бер, 2023 23:15
Hella написав:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
в мене такаж проблема була / вирішилось тим що переключився на мобільний інтернет , і тільки тоді селфі почали проходити
lamal
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Додано: Пон 13 бер, 2023 10:15
lamal написав: Hella написав:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь подключиться к БВР. Скачала. Нужны фотографии, и вот с ними засада. Как ни фотографирую, отказ. Перефотографируйте ). Из галереи тоже не берет. Может быть, можно как-то проще? Или просить о помощи администрацию Сильпо )?
в мене такаж проблема була / вирішилось тим що переключився на мобільний інтернет , і тільки тоді селфі почали проходити
Так я по телефону пыталась, скачанным приложением. Вот думаю, еще раз попробую и удалю ). Надоело...
Hella
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:57
а просмотр остатка с печатью чека по пластиковой карте БВР бесплатно?
снятие нала 1%? что-то не нахожу полных тарифов...
uaprofi
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:28
uaprofi написав:
а просмотр остатка с печатью чека по пластиковой карте БВР бесплатно?
снятие нала 1%?
что-то не нахожу полных тарифов...
https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/tarif.pdf
lamal
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Додано: Чет 16 бер, 2023 03:28
этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?
и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?
uaprofi
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