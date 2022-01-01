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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:52

  uaprofi написав:
  lamal написав:
  uaprofi написав:а просмотр остатка с печатью чека по пластиковой карте БВР бесплатно?
снятие нала 1%?
что-то не нахожу полных тарифов...

https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/tarif.pdf


этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?

и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?

у них є підтримка в яку можна звернутись через месенджер і задати такі питання і отримати компетентну відповідь
adj
 
Повідомлень: 184
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  #<1 ... 102103104105
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