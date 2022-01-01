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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 11:52
uaprofi написав:
этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?
и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?
у них є підтримка в яку можна звернутись через месенджер і задати такі питання і отримати компетентну відповідь
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