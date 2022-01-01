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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:52

  uaprofi написав:
  lamal написав:
  uaprofi написав:а просмотр остатка с печатью чека по пластиковой карте БВР бесплатно?
снятие нала 1%?
что-то не нахожу полных тарифов...

https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/tarif.pdf


этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?

и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?

у них є підтримка в яку можна звернутись через месенджер і задати такі питання і отримати компетентну відповідь
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06

Re: Банк Власний Рахунок

Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?
Hella
 
Повідомлень: 1182
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34

  Hella написав:Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?


у мене є дана картка, хочу сказати, що дуже зручно, що з власних коштів переказ на будь-які українські картки без комісії, це знайчний плюс, щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:41

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс

та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:45

  Bosstone написав:
  Leritta написав:вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс

та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..

ну это у них стандартный бред который несет ихняя горячая линия
компетенция там нулевая
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей

ось у тому то й річ, що я все завчасно сплачую, а мені все одно нараховують відсотки..правда й не списують, але хтозна що буде далі...щось я не довіряю анонімній підтримці, а раптом її зламали і замість співробітника банку я буду спілкуватись із шахраєм..та ні, якось спокійніше, якщо в мене буде свій персональний менеджер..ви до речі яке відділення порекомендували би?
Bosstone
 
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