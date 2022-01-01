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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 11:52
uaprofi написав:
этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?
и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?
у них є підтримка в яку можна звернутись через месенджер і задати такі питання і отримати компетентну відповідь
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06
Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?
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Hella
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Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34
Hella написав:
Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?
у мене є дана картка, хочу сказати, що дуже зручно, що з власних коштів переказ на будь-які українські картки без комісії, це знайчний плюс, щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей
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Leritta
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:41
Leritta написав:
вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс
та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..
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Bosstone
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Додано: Чет 16 бер, 2023 21:45
Bosstone написав: Leritta написав:
вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс
та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..
ну это у них стандартный бред который несет ихняя горячая линия
компетенция там нулевая
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00
Leritta написав:
щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей
ось у тому то й річ, що я все завчасно сплачую, а мені все одно нараховують відсотки..правда й не списують, але хтозна що буде далі...щось я не довіряю анонімній підтримці, а раптом її зламали і замість співробітника банку я буду спілкуватись із шахраєм..та ні, якось спокійніше, якщо в мене буде свій персональний менеджер..ви до речі яке відділення порекомендували би?
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Bosstone
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 00:59
В цьому банку щоб не платити відсотки то треба просто погашати борг до моменту поки в пільговому періоді, для перевірки в додатку натискаєте на картку -> кредитний ліміт і там побачите до якого числа ви в пільговому періоді, але до останнього дня краще не затягувати, і поповнювати трохи завчасно щоб якщо буде якась проблема з проводкою поповнення вам через це не нарахували відсотки.
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Чет 16 бер, 2023 22:41
Alien
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