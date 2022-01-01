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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:52

  uaprofi написав:
  lamal написав:
  uaprofi написав:а просмотр остатка с печатью чека по пластиковой карте БВР бесплатно?
снятие нала 1%?
что-то не нахожу полных тарифов...

https://content.vostok.bank/bvr.com.ua/tarif.pdf


этот файлик находил.
но там ничего нет про печать остатка на чек
раз там нету можно считать что это будет бесплатно?

и еще кто-то проверял на практике если снять в банкомате с этой карты например 20 грн, то комиссия действительно будет 20 копеек?

у них є підтримка в яку можна звернутись через месенджер і задати такі питання і отримати компетентну відповідь
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06

Re: Банк Власний Рахунок

Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:34

  Hella написав:Получилось оформить виртуальную карту.
Прошу опытных пользователей подсказать, какие есть тонкости, может быть, на что-то нужно обратить особое внимание?
Я так поняла, что трачу на продукты кредитные, потом в кассе погашаю каждый месяц плюс долю процента за кредит - и все нормально? Как в Привате?


у мене є дана картка, хочу сказати, що дуже зручно, що з власних коштів переказ на будь-які українські картки без комісії, це знайчний плюс, щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:41

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс

та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:45

  Bosstone написав:
  Leritta написав:вони не беруть комісію наче, але може взяти банкомат на якому ви дивитесь баланс

та ну, так виходить що банкомат має власну свідомість, може мислити, закохуватись, мріяти, взламувати модуль тарифікації емітента картки бвр...а уявляєте, можливо одного разу банкомати об'єднаються проти людства і заблокують усі картки світу.. вважаю, що ми маємо зупинити їх..поки не пізно..

ну это у них стандартный бред который несет ихняя горячая линия
компетенция там нулевая
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:щодо кредитного ліміту - головне завчасно його сплачувати щоб не нараховувались відсотки, але рекомендую звернутись до підтримки, щоб вони детальніше розказали та не виникало заборгованостей

ось у тому то й річ, що я все завчасно сплачую, а мені все одно нараховують відсотки..правда й не списують, але хтозна що буде далі...щось я не довіряю анонімній підтримці, а раптом її зламали і замість співробітника банку я буду спілкуватись із шахраєм..та ні, якось спокійніше, якщо в мене буде свій персональний менеджер..ви до речі яке відділення порекомендували би?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 00:59

Re: Банк Власний Рахунок

В цьому банку щоб не платити відсотки то треба просто погашати борг до моменту поки в пільговому періоді, для перевірки в додатку натискаєте на картку -> кредитний ліміт і там побачите до якого числа ви в пільговому періоді, але до останнього дня краще не затягувати, і поповнювати трохи завчасно щоб якщо буде якась проблема з проводкою поповнення вам через це не нарахували відсотки.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 06:47

кстати а вторую пластиковую карту можно купить в сильпо и привязать как-то как допку?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 07:01

  adj написав:В цьому банку щоб не платити відсотки то треба просто погашати борг до моменту поки в пільговому періоді, для перевірки в додатку натискаєте на картку -> кредитний ліміт і там побачите до якого числа ви в пільговому періоді, але до останнього дня краще не затягувати, і поповнювати трохи завчасно щоб якщо буде якась проблема з проводкою поповнення вам через це не нарахували відсотки.

Тут погашенная рахують не по проводці по рахунку, а по авторизаційному залишку. Причому рахують дуже швидко - як тільки покажуть у додатку збільшення залишку по картці - одразу перераховують скільки лишилось внести щоб лишатись у грейсі. У цьому сенсі БВР (своєчасність відображення погашення для грейсу) дасть фору привату, Пумбу, абанку, які часто густо оновлюють інформацію або з певним часовим лагом або взагалі наступного дня
Alien
 
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