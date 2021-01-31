нема такої можливості
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:35
А на яку суму можна поповнити картку на касі сільпо?
Наче писали на гілці, але не знайшов
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:46
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35
А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:52
ну чому зразу завязувати ... в них іноді буває сільодка недорога .
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