|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41
uaprofi написав:
кстати а вторую пластиковую карту можно купить в сильпо и привязать как-то как допку?
нема такої можливості
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:35
А на яку суму можна поповнити картку на касі сільпо?
Наче писали на гілці, але не знайшов
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2929
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:46
novichok написав:
А на яку суму можна поповнити картку на касі сільпо?
Наче писали на гілці, але не знайшов
До 5000.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35
А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3846
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:52
Amethyst написав:
А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
ну чому зразу завязувати ... в них іноді буває сільодка недорога .
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:52
Amethyst написав:
А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
В голову чомусь приходить перевірити чи правильна дата і час на телефоні, може їхня апка якось це враховує в генерації qr коду.
Це якщо додаток оновлений і все інше в порядку.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:10
Amethyst написав:
розплатився сертіфами
Сертифікати - це було круто. Шкода, що закінчились
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7843
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|200
|129477
|
Сер 22 бер, 2023 23:23
cohan
|
|92
|43097
|
Сер 22 бер, 2023 23:18
ksu
|
|47
|90774
|
|