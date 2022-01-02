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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:41

  uaprofi написав:кстати а вторую пластиковую карту можно купить в сильпо и привязать как-то как допку?

нема такої можливості
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:35

А на яку суму можна поповнити картку на касі сільпо?
Наче писали на гілці, але не знайшов :cry:
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:46

  novichok написав:А на яку суму можна поповнити картку на касі сільпо?
Наче писали на гілці, але не знайшов :cry:

До 5000.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35

А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1 :(
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив :(

Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:52

  Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1 :(
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив :(

Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?

ну чому зразу завязувати ... в них іноді буває сільодка недорога .
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:52

  Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1 :(
Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив :(

Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?

В голову чомусь приходить перевірити чи правильна дата і час на телефоні, може їхня апка якось це враховує в генерації qr коду.

Це якщо додаток оновлений і все інше в порядку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:10

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:розплатився сертіфами


Сертифікати - це було круто. Шкода, що закінчились :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:50

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата.
І бали нараховуються тільки х1
Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало.
Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив

Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?


Виявляється, масова проблема.
Сьогодні теж нічого не спрацювало. Оплатив карткою іншого банку.
Думаю, таким чином просто оптимізують свої витрати по акції -15% на 900 товарів https://bvr.ua/#about-promo
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:16

  V2 написав:
  Amethyst написав:розплатився сертіфами


Сертифікати - це було круто. Шкода, що закінчились :(


больше надо было брать :mrgreen: мне еще на апрель должно хватить
cohan
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