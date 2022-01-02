А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата. І бали нараховуються тільки х1 Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало. Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата. І бали нараховуються тільки х1 Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало. Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
ну чому зразу завязувати ... в них іноді буває сільодка недорога .
Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата. І бали нараховуються тільки х1 Саппорт Сільпа порекомендував перевстановити застосунок, переприв'язати картки у Мастерпас, повбивати бонусні картки самого Сільпа (їх там у мене назбиралося під десяток, залишив 2). Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало. Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
В голову чомусь приходить перевірити чи правильна дата і час на телефоні, може їхня апка якось це враховує в генерації qr коду.
Amethyst написав:А шото у мене на початку березня перестала працювати QR-оплата. І бали нараховуються тільки х1 Все це поробив... і сьгодні так нічого і не спрацювало. Причому не пройшла QR-оплата і через БВР, просто підвисло все на касі, я розплатився сертіфами і карткою іншої банки. БВР запиту від каси не побачив
Шо робити: купити інший смарт чи зав'язувати з Сільпо ?
Виявляється, масова проблема. Сьогодні теж нічого не спрацювало. Оплатив карткою іншого банку. Думаю, таким чином просто оптимізують свої витрати по акції -15% на 900 товарів https://bvr.ua/#about-promo