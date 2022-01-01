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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:24

Re: Банк Власний Рахунок

  lamal написав:в мене все спрацювало сьогодні (київ)

теж все чудово спрацьовувало (включаючи -15%) і сьогодні, і учора (Запоріжжя)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:42

Re: Банк Власний Рахунок

Доречі, сертифікати і -15% разом працюють -- перевірено. Погано, що до оплати не зрозуміло, якою буде знижка по "-15%" при оплаті БВР. Було б легше врахувати, скільки оплатити сертифікатами.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:57

Re: Банк Власний Рахунок

Хотел открыть сегодня счет, в приложении наделал фоток паспорта, в конце послало и написало через дию зайти, которой у меня нет. В суппорте сказали что нет моей инфы в УБКИ и счет вам не откроем, странно, в изи открывал онлайн, все приняли.
om77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36

Re: Банк Власний Рахунок

У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28

Re: Банк Власний Рахунок

  Amid написав:У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень

И приложение тоже сообщило.
Хотелось бы еще знать товары/цены те же остаются или новый перечень будет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:02

  ВIВ написав:
  Amid написав:У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень

И приложение тоже сообщило.
Хотелось бы еще знать товары/цены те же остаются или новый перечень будет.

ну там же є ссилка на ці 900товарів , можна подивитися
lamal
 
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