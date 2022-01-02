теж все чудово спрацьовувало (включаючи -15%) і сьогодні, і учора (Запоріжжя)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:24
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:42
Re: Банк Власний Рахунок
Доречі, сертифікати і -15% разом працюють -- перевірено. Погано, що до оплати не зрозуміло, якою буде знижка по "-15%" при оплаті БВР. Було б легше врахувати, скільки оплатити сертифікатами.
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:57
Re: Банк Власний Рахунок
Хотел открыть сегодня счет, в приложении наделал фоток паспорта, в конце послало и написало через дию зайти, которой у меня нет. В суппорте сказали что нет моей инфы в УБКИ и счет вам не откроем, странно, в изи открывал онлайн, все приняли.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36
Re: Банк Власний Рахунок
У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Сер 29 бер, 2023 12:02
Додано: Чет 30 бер, 2023 16:22
Підкажіть, будь ласка, чи є обмеження на місяць на кількість бонусних балів, що нараховуються при оплаті карткою Банку Власний Рахунок?
Дякую.
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:21
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:01
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