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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:24
lamal написав:
в мене все спрацювало сьогодні (київ)
теж все чудово спрацьовувало (включаючи -15%) і сьогодні, і учора (Запоріжжя)
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:42
Доречі, сертифікати і -15% разом працюють -- перевірено. Погано, що до оплати не зрозуміло, якою буде знижка по "-15%" при оплаті БВР. Було б легше врахувати, скільки оплатити сертифікатами.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:57
Хотел открыть сегодня счет, в приложении наделал фоток паспорта, в конце послало и написало через дию зайти, которой у меня нет. В суппорте сказали что нет моей инфы в УБКИ и счет вам не откроем, странно, в изи открывал онлайн, все приняли.
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om77
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36
У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень
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Amid
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:28
Amid написав:
У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень
И приложение тоже сообщило.
Хотелось бы еще знать товары/цены те же остаются или новый перечень будет.
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ВIВ
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:02
ВIВ написав: Amid написав:
У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень
И приложение тоже сообщило.
Хотелось бы еще знать товары/цены те же остаются или новый перечень будет.
ну там же є ссилка на ці 900товарів , можна подивитися
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lamal
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:22
Підкажіть, будь ласка, чи є обмеження на місяць на кількість бонусних балів, що нараховуються при оплаті карткою Банку Власний Рахунок?
Дякую.
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ShtormK
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:01
lloydbanksua написав: ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, чи є обмеження на місяць на кількість бонусних балів, що нараховуються при оплаті карткою Банку Власний Рахунок?
Дякую.
Обмежень немає.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:54
om77 написав:
Хотел открыть сегодня счет, в приложении наделал фоток паспорта, в конце послало и написало через дию зайти, которой у меня нет. В суппорте сказали что нет моей инфы в УБКИ и счет вам не откроем, странно, в изи открывал онлайн, все приняли.
Я тоже открывал, но не в этом банке. И тоже написали, что в кредитном бюро данных нет. Раньше были 100%. Регистрация на оккупированных территориях?
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