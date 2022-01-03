Шо"хрю" бонусы\балы нельзя обналичить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:20
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:34
Re: Банк Власний Рахунок
Ну якщо вже дуже хочеться - то можна. Наприклад запропонувати комусь оплатити його покупку бонусами, щоб він віддав оплачене готівкою.
Втім тому хто скупляється у сільпо взагалі бонуси витратити не проблема, то особливого сенсу рвати одне місце, щоб обміняти бонуси не на товар, а саме на готівку - не дуже й багато. Хіба що хтось настільки "глибинний свинорил"), що йому дуже муляє факт того, що на покупку за бонуси не нараховуються нові бонуси
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