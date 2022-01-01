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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:20

  klug написав:
  lloydbanksua написав:
  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, чи є обмеження на місяць на кількість бонусних балів, що нараховуються при оплаті карткою Банку Власний Рахунок?
Дякую.

Обмежень немає.

Хрю

Шо"хрю" бонусы\балы нельзя обналичить...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:34

Re: Банк Власний Рахунок

  korzviktor20 написав:Шо"хрю" бонусы\балы нельзя обналичить...
Ну якщо вже дуже хочеться - то можна. Наприклад запропонувати комусь оплатити його покупку бонусами, щоб він віддав оплачене готівкою.
Втім тому хто скупляється у сільпо взагалі бонуси витратити не проблема, то особливого сенсу рвати одне місце, щоб обміняти бонуси не на товар, а саме на готівку - не дуже й багато. Хіба що хтось настільки "глибинний свинорил"), що йому дуже муляє факт того, що на покупку за бонуси не нараховуються нові бонуси
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:18

  Amid написав:У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень

То що акція на місяць-два? Чи будуть га постійній основі продовжувати?
Бо я думав відкривати картку бо тарюся в сільпо, але якщо після квітня буде стоп акція, то до дупи та картка мені.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:43

  lov2108 написав:
  Amid написав:У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень

То що акція на місяць-два? Чи будуть га постійній основі продовжувати?
Бо я думав відкривати картку бо тарюся в сільпо, але якщо після квітня буде стоп акція, то до дупи та картка мені.

А товары те же или поменялись, кто-то проверял?
H225
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:47

  lov2108 написав:
  Amid написав:У ФБ БВР написали, що продовжили акцію Сільпо -15% на квітень

То що акція на місяць-два? Чи будуть га постійній основі продовжувати?
Бо я думав відкривати картку бо тарюся в сільпо, але якщо після квітня буде стоп акція, то до дупи та картка мені.

Якщо ви часто купуєте у Сільпо в будь якому варто відкрити картку БВР хоча б тому що з нею бали в бонуси перетворюватимуться щомісячно (а не раз на квартал як без неї). Крім того різні акції з карткою БВР трапляються достатньо часто - тому картка зайвою не буде. До речі можна ще отримати й реферальних 50 грн. + Кава за 1 грн. Про всяк випадок ось моє реферальне посилання - може стане у пригоді ;) https://bvr.page.link/jraU
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 06:15

Проценты по назбиратусу

Ребятки, подскажите, как они рахують проценты по назбиратусу? С января вижу похожие цифры.Это точно 19.5%?
https://ibb.co/CPF0Jhw
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 06:49

  korzviktor20 написав:Ребятки, подскажите, как они рахують проценты по назбиратусу? С января вижу похожие цифры.Это точно 19.5%?
https://ibb.co/CPF0Jhw

ИМХО, они через раз фигню пишут, но сама итоговая начисленная сумма вроде как правильная.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 06:56

Re: Банк Власний Рахунок

Это за февраль.идет системный сбой
Зображення
korzviktor20
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