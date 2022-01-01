Шо"хрю" бонусы\балы нельзя обналичить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:20
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:34
Re: Банк Власний Рахунок
Ну якщо вже дуже хочеться - то можна. Наприклад запропонувати комусь оплатити його покупку бонусами, щоб він віддав оплачене готівкою.
Втім тому хто скупляється у сільпо взагалі бонуси витратити не проблема, то особливого сенсу рвати одне місце, щоб обміняти бонуси не на товар, а саме на готівку - не дуже й багато. Хіба що хтось настільки "глибинний свинорил"), що йому дуже муляє факт того, що на покупку за бонуси не нараховуються нові бонуси
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:18
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:43
А товары те же или поменялись, кто-то проверял?
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:47
Якщо ви часто купуєте у Сільпо в будь якому варто відкрити картку БВР хоча б тому що з нею бали в бонуси перетворюватимуться щомісячно (а не раз на квартал як без неї). Крім того різні акції з карткою БВР трапляються достатньо часто - тому картка зайвою не буде. До речі можна ще отримати й реферальних 50 грн. + Кава за 1 грн. Про всяк випадок ось моє реферальне посилання - може стане у пригоді
Додано: Пон 03 кві, 2023 06:15
Проценты по назбиратусу
Ребятки, подскажите, как они рахують проценты по назбиратусу? С января вижу похожие цифры.Это точно 19.5%?
Додано: Пон 03 кві, 2023 06:49
ИМХО, они через раз фигню пишут, но сама итоговая начисленная сумма вроде как правильная.
Додано: Пон 03 кві, 2023 06:56
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:05
Re: Банк Власний Рахунок
Это не только за февраль. Такое бывало и раньше. Сейчас проанализировал цифры и похоже сумма налога указывается неправильно, когда выплата идет в последний день месяца. В этом случае налог, вероятно, указан за 2 месяца. Когда выплата в первый день месяца такой проблемы нет.
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:12
Re: Банк Власний Рахунок
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