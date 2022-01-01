Додано: Пон 03 кві, 2023 07:44

korzviktor20 написав: ingtrans, мне как бы, без разницы, что там у Вас.Податки начисляются на сумму, а не по времени.Процент падает на назбиратус.См.скрин. ingtrans, мне как бы, без разницы, что там у Вас.Податки начисляются на сумму, а не по времени.Процент падает на назбиратус.См.скрин.

Так вы подсчитайте, правильную ли Вы сумму получили на счет после вычета налогов. По Вашим скринам, если за месяц не было других движений по счету, то на счете изначально было примерно 2466,02 грн, на которые пришло чистыми 8,43 грн, и сейчас на счете должно быть примерно 2474,45 грн. Если были другие операции, то расчет, конечно, усложняется, но тем не менее, можно и такой случай просчитать. В итоге получается, что фактическая сумма, которая попадает Вам на счет, правильная, а вот сумма налога, как и сумма до вычета налога, в приложении указана неправильно. То есть никуда причитающиеся Вам деньги не уходят. Вы получаете столько, сколько и должны были получить.