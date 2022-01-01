Какие деньги уходят? По моим прикидкам сумма, которая в итоге попадает на счет после вычета налогов, правильная. А вот общая начисленная сумма и налог указаны неправильно.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 07:19
Какие деньги уходят? По моим прикидкам сумма, которая в итоге попадает на счет после вычета налогов, правильная. А вот общая начисленная сумма и налог указаны неправильно.
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:36
Re: Банк Власний Рахунок
ingtrans, мне как бы, без разницы, что там у Вас.Податки начисляются на сумму, а не по времени.Процент падает на назбиратус.См.скрин.
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:44
Так вы подсчитайте, правильную ли Вы сумму получили на счет после вычета налогов. По Вашим скринам, если за месяц не было других движений по счету, то на счете изначально было примерно 2466,02 грн, на которые пришло чистыми 8,43 грн, и сейчас на счете должно быть примерно 2474,45 грн. Если были другие операции, то расчет, конечно, усложняется, но тем не менее, можно и такой случай просчитать. В итоге получается, что фактическая сумма, которая попадает Вам на счет, правильная, а вот сумма налога, как и сумма до вычета налога, в приложении указана неправильно. То есть никуда причитающиеся Вам деньги не уходят. Вы получаете столько, сколько и должны были получить.
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:53
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:26
По этому скрину сложно что-либо сказать, потому что не видно ни фактических остатков на счете ни на одном из этапов (хотя можно предположить, что после -2708.43 от 1.03 на счете стало 0), ни времени операций. Но я не представитель банка и не имею никакой дополнительной информации о Вашем счете.
Лично у меня ситуация простая - других операций, кроме начисления процентов, не было, при этом сумма налогов указана почти в 2 раза больше, чем нужно, начисленная сумма тоже больше на лишнюю сумму налога, а фактическая сумма, после вычета налога правильная. И так не первый раз.
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